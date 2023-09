Ex-jogador da NFL está desaparecido. Mãe foi encontrada morta

O ex-jogador de futebol americano Sergio Brown está desaparecido desde que o corpo de sua mãe foi encontrado, em um incidente que parece ser um homicídio.

A família do jogador comunicou às autoridades que não tinha notícias de Sergio e de sua mãe, Myrtle Brown, por vários dias. As autoridades acabaram encontrando Myrtle sem vida em um anexo próximo à casa, enquanto o filho ainda estava desaparecido.

A irmã da vítima fatal relatou que a última vez que esteve com Myrtle foi na quinta-feira e informou o desaparecimento dela no sábado.

No domingo, o Gabinete do Médico Legista do Condado de Cook concluiu que a mulher foi vítima de homicídio, resultante de vários ferimentos causados por agressão.

Nas redes sociais, o irmão do jogador deixou uma mensagem pedindo a Sergio que voltasse para casa, declarando seu amor, independentemente do que aconteceu.

Sergio Brown atuou na liga profissional de futebol americano entre 2010 e 2016, defendendo as equipes dos New England Patriots, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills.

