Tiago Leifert explica saída da Globo e diz que chegou ao 'auge' na emissora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tiago Leifert falou mais uma vez sobre a saída da Globo, onde comandava o Big Brother e o The Voice Brasil, em entrevista no último domingo (17). O apresentador deixou a emissora em 2021, logo após descobrir o diagnóstico de câncer ocular da filha, Lua.

Tiago disse ao Domingo Espetacular (Record) que decidiu deixar a emissora quando percebeu que já havia chegado ao topo da carreira: "Foi o auge. Cheguei longe. De olhar e falar: 'O que eu faço daqui? Para onde eu vou?'". Ao sair da Globo, a ideia era trabalhar na internet, com jogos digitais.

Ele já havia dito anteriormente que recebeu proposta milionária para continuar no BBB, mas resolveu deixar a casa mesmo assim: "Eu queria ser dono do meu tempo. A Globo foi bem bacana. Ela me ofereceu uma proposta financeira muito boa, algo que mudaria minha vida".

Tiago ainda falou sobre a criação de uma ONG com a mulher, Daiana Garbin, para ajudar pais de crianças que receberam o diagnóstico ou estejam com suspeita de retinoblastoma, o tumor ocular descoberto em Lua, filha de dois anos do casal. "Nosso sonho é a cura de todas as crianças que tiverem retinoblastoma", disse ele, cuja filha segue em tratamento.