Flamengo tem novos problemas ganha duas preocupações antes de decisão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo ganhou dois desfalques para o jogo diante do Goiás, nesta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar não foram relacionados com dores musculares.

Os dois foram titulares no primeiro jogo da final da Copa do Brasil e atuaram os 90 minutos, mas não viajam.

O Fla também não poderá contar com Gabigol e Wesley, suspensos.

No departamento médico são mais cinco jogadores além do zagueiro e do volante. Arrascaeta, Luiz Araújo, Allan, Filipe Luís e Varela seguem fazendo trabalho de recuperação.

O jogo será Goiânia, às 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo ocupa o quarto lugar do Brasileirão, com 39 pontos, 12 atrás do líder Botafogo. A equipe rubro-negra vem de derrota para o Athletico-PR em Cariacica.

Apesar da importância do jogo, o foco rubro-negro está no próximo domingo (24), quando a equipe de Jorge Sampaoli enfrenta o São Paulo pela segunda partida da final da Copa do Brasil, no Morumbi. Na ida, no Maracanã, o Tricolor ganhou por 1 a 0.