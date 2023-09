Dono do PSG taxativo: "Mbappé é o melhor do mundo, merece a Bola de Ouro"

O nome de Kylian Mbappé encontra-se entre os 30 candidatos à Bola de Ouro de 2023 e, apesar de todas as divergências do jogador com o Paris SG (parcialmente resolvidas), o dono Nasser Al-Khelaifi veio a público, este domingo, afirmar que o jogador francês merece o prêmio porque "é o melhor do mundo".

“Temos o Kylian Mbappé com a equipe. É o melhor jogador do mundo e, para mim, ele merece claramente a Bola de Ouro”, começou por dizer em declarações citadas na RMC Sport.

"Os problemas que tivemos no passado resolveram-se no clube internamente e Kylian faz parte desta família. Estou orgulhoso do que ele está fazendo e do que toda a equipe está fazendo", acrescentou de seguida.

O craque francês chegou a ser dado como certo no Real Madrid por mais do que uma ocasião, tendo a 'novela' começado há mais de um ano, quando o Paris SG travou a mudança com a oficialização da renovação na época. Kylian Mbappé chegou a ser afastado da pré-temporada da equipe, mas acabaria por ser reintegrado mais tarde.

