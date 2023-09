Dono do Paris SG responde a Lionel Messi: "Com todo o respeito, mas..."

Lionel Messi saiu do Paris SG para o Inter Miami, este verão, de forma conturbada, tendo revelado recentemente um momento de insatisfação, que não tinha sido reconhecido pelo clube francês após a conquista do Mundial ao serviço da Argentina, em dezembro de 2022.

“Fala-se muito disso [declarações de Messi] lá fora, não sei o que ele disse ou deixou de dizer. Todos viram que nós comemorámos, claro, com ele, mas no treino, em particular", começou por dizer.

"Com todo o respeito pela conquista da Argentina, mas somos um clube francês. É claro que foi delicado fazer uma celebração no estádio. Devemos respeitar a França, o país que ele derrotou, os companheiros de equipe na seleção e, sobretudo, a torcida. Mesmo sendo ele um jogador incrível...", disse em seguida.

