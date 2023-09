Alerta em Miami. Messi falha treino e final da US Open Cup está em risco

Lionel Messi pode estar ausente da final da US Open Cup, marcada para a noite de quarta-feira. O renomado astro argentino do Inter Miami não participou do treino nesta terça-feira, juntamente com Jordi Alba, e parece cada vez mais provável que não esteja presente na final de amanhã.

Vale lembrar que Messi teve um problema físico durante o jogo contra o Toronto FC na quarta-feira passada, sendo substituído ainda na primeira metade. No fim de semana, foi poupado, mas as precauções físicas tomadas pelo treinador Tato Martino podem não ser suficientes para contar com a estrela argentina na final de amanhã.

Além disso, outra possibilidade que está sendo considerada é que Messi seja incluído na lista de jogadores, começando a partida decisiva no banco de reservas.

No esta Messi ni Alba!



Lionel Messi and Jordi Alba are not out on the field to start the final Inter Miami training session before tomorrow’s U.S. Open Cup final.



Sergio Busquets is there.#InterMiamiCF #Messi? pic.twitter.com/obM0qKMPZh — Franco Panizo (@FrancoPanizo) September 26, 2023

Leia Também: Carlo Ancelotti ignora críticas: "Se tivesse de responder a todas..."