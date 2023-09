Vasco paga parte da dívida com Andrey e pede novo parcelamento na Justiça

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco pagou uma parcela correspondente a 30% de uma dívida cobrada na Justiça pelo volante Andrey Santos, já vendido ao Chelsea.

A cobrança da empresa feita para assinatura dos contratos de imagem do jogador envolve R$ 662,1 mil do Vasco, como bônus da renovação contratual que antecedeu a negociação com o clube inglês.

O Vasco atrasou o pagamento do montante total, mas disse à Justiça que pagou um boleto com os 30% de sinal (R$ 198,6 mil), segundo documento ao qual a reportagem teve acesso.

O clube ainda inseriu no bolo R$ 20,4 mil de custas processuais e R$ 66,2 mil de honorários advocatícios, totalizando um depósito de R$ 285,3 mil.

O Vasco ainda pediu que seja aceito um parcelamento dos 70% restantes da dívida com Andrey - R$ 463,4 mil -, em seis parcelas de R$ 77,2 mil, com correção monetária a cada mês.

O caso tramita na 11ª Vara Cível da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio.

COMO A DÍVIDA NASCEU

Em setembro de 2022, Vasco e Andrey assinaram uma renovação contratual. Na parte dos direitos de imagem, o vínculo envolveu a AS8 Sports, empresa pela qual o jogador recebe os valores correspondentes.

Ficou acertado que o Vasco pagaria R$ 800 mil à AS8 Sports, em cinco parcelas semestrais de R$ 160 mil.

Mas se o jogador fosse vendido, o saldo deveria ser pago integralmente, em um prazo de 90 dias a partir da confirmação da transferência.

Ou seja, como Andrey foi negociado com o Chelsea em janeiro, o Vasco deveria quitar o saldo pendente em 6 de abril, o que não aconteceu.

O Vasco até pagou a primeira parcela de R$ 160 mil, ainda em setembro. Considerando multa, juros e correções, a dívida do clube com a AS8 Sports ficou em R$ 662,1 mil, segundo as informações do processo que tramita na Justiça do Rio.