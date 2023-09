Guardiola e o adeus à Taça da Liga: "Não quero desperdiçar energia..."

Após a derrota do Manchester City por 1 a 0 para o Newcastle na Carabao Cup, Pep Guardiola foi questionado sobre a sua decisão de deixar o atacante Erling Haaland no banco de reservas. O treinador foi claro em sua resposta.

"Decidimos este onze, como sempre fazemos na Taça Carabao", disse Guardiola. "Na Taça Carabao, sempre escalo os jogadores menos utilizados. Se passarmos, passamos. Quando chegarmos às semifinais, aí é que pensamos no título. Não quero desperdiçar energias tão cedo nesta competição."

Guardiola também explicou que a decisão de não escalar Haaland foi tomada por conta de um calendário cheio de jogos. "Temos muitos jogos pela frente", disse o treinador. "Talvez pudesse ter posto o Haaland a jogar nos últimos 10 ou 15 minutos, mas decidi não o fazer."

O Manchester City, atual campeão da Premier League e da Liga dos Campeões, está em terceiro lugar no Campeonato Inglês, atrás do Liverpool e do Chelsea. O time também está na fase de grupos da Champions League.

Leia Também: Flamengo repete rotina de constrangimentos e Sampaoli trabalha à espera da queda