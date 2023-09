Delegada confirma que torcedor do São Paulo morreu por ter sido atingido por munição da PM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil confirmou que o torcedor do São Paulo Rafael dos Santos Tercilio Garcia, 32, morreu por ter sido atingido na cabeça por uma "bean bag", um tipo de munição utilizada pela Polícia Militar em substituição às balas de borrachas.

Garcia, que era surdo, morreu durante as comemorações do título da Copa do Brasil nas imediações do estádio do Morumbi, na zona oeste de São Paulo, na noite do último domingo (24).

A causa da morte foi um traumatismo crânio-encefálico e um laudo preliminar confirmou que ele foi atingido pela bean bag, segundo a chefe do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), delegada Ivalda Aleixo. A informação foi antecipada pela Folha de S.Paulo, que teve acesso a imagens dentro do hospital municipal do Campo Limpo, na zona sul, enquanto Garcia era atendido.

A delegada diz que a munição é visível em imagens feitas do corpo. "Foi um tiro certo e a curta distância", disse Aleixo.

A bean bag é um tipo de saco que encobre diversas esferas de metal. Uma imagem do caso mostra sacola semelhante a essa munição, cheia de sangue e com as esferas de metal dentro. O objeto estava em um saco plástico transparente, como se estivesse sendo preservado para perícia.

Ao ser atingido, conforme um documento assinado por um médico legista, Garcia estava com um boné na cabeça, que foi perfurado. O torcedor foi encontrado desacordado por policiais militares logo após uma confusão nas imediações do estádio Cícero Pompeu de Toledo.

A Polícia Civil agora investiga de onde partiu o disparo e quem foi o autor. Segundo Ivalda, foram coletados outras três munições do tipo bean bag nos arredores do estádio, além de pedaços de madeira e garrafas de vidro.

Investigadores devem procurar registros do disparo nas imagens de câmeras de segurança, e compará-las com imagens feitas com drones da polícia na última terça-feira. A primeira testemunha a ser ouvida será a mãe da vítima.

A delegada quer entender qual era o nível de surdez e de autonomia de Garcia, e se ele costumava ir a estádios e a eventos eventos sozinho, por exemplo.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública), por meio de nota, confirmou que bean bags foram usadas durante ação de PMs para contar o tumulto com torcedores. "Na ocasião, os policiais militares realizaram ações de controle de multidão com uso de munições de menor potencial ofensivo como bean bags, elastômero e jatos de água", disse a secretaria.

Um inquérito policial militar foi aberto pela PM para investigar o caso. pele apura rigorosamente toda a ação ocorrida no último domingo. "Qualquer excesso por parte dos policiais que eventualmente seja identificado, será devidamente investigado e responsabilizado", disse a secretaria.

O CASO

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares estavam nas proximidades da avenida Jules Rimet com a rua Sérgio Paulo Freddi, entre os portões 6 e 7 do Morumbi, quando torcedores do São Paulo tentaram invadir a área de isolamento para acessar o estádio, onde o time disputava a final da Copa do Brasil com o Flamengo.

PMs conseguiram impedir o acesso, mas passaram a ser atingidos por diversos objetos arremessados pelos torcedores. Segundo os policiais, foi necessário o uso de munição química e explosiva, além de cassetete.

Pouco depois, o torcedor foi encontrado caído desacordado no chão. Ele foi levado para o pronto-socorro do Campo Limpo por ambulância que estava no estádio, mas não resistiu aos ferimentos.