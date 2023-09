São Paulo segue lua de mel e mira cereja do bolo que falta em semana de sonhos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória sobre o Coritiba ampliou a lua de mel do São Paulo com seu torcedor, que agora vê no clássico contra o Corinthians a chance perfeita de colocar a "cereja do bolo" em uma semana de sonhos para o Tricolor.

O título da Copa do Brasil e o fim do jejum no Campeonato Brasileiro deixaram o ambiente ainda mais leve no Tricolor, que não tem mais grandes pretensões até o fim da atual temporada.

O clima de festa pode ser coroado no sábado (30), quando o São Paulo encara o Corinthians dentro de sua casa -também em duelo válido pelo torneio de pontos corridos.

A circunstância não poderia ser melhor, já que a equipe será novamente empurrada por seus torcedores, deverá expor a taça da Copa do Brasil para "cutucar" o rival e poderá ampliar a crise corintiana, já que o alvinegro demitiu Vanderlei Luxemburgo na tarde de quarta-feira.

"São aqueles momentos em que não sabemos o que esperar. [...] Não sei o que vai acontecer, nos pegou de surpresa a notícia [da saída do Luxemburgo]. Vamos esperar para termos uma definição. O importante é que estejamos melhor preparados", afirmou o técnico Dorival Júnior.

Uma vitória, portanto, garante a "cereja do bolo" ao torcedor, que se anima diante de um ano de 2024 cada vez mais perto e animador. O técnico Dorival Júnior, no entanto, ressaltou ontem a importância de se "reinventar" ainda neste ano.

"O que acredito dentro do futebol é que você tem que estar se reinventando a todo momento, já que você está sendo avaliado a todo instante. Temos que fazer sempre o nosso melhor, não tem como seguir outro caminho. Não podemos, em um momento como esse, estarmos tranquilos. O que nos levou a uma decisão de Copa do Brasil foi o fato de nós nos voltamos completamente para a competição."

O Campeonato Brasileiro caminha para ser quase uma preparação para o ano que vem. A situação é relativamente confortável: são 31 pontos em 24 rodadas, fato que garante o time na 10ª posição até o fim de semana.

O aproveitamento só não é melhor porque Dorival não hesitou em poupar seus jogadores em vários jogos do torneio, priorizando a Sul-Americana e a própria Copa do Brasil. Antes de faturar o título nacional sobre o Flamengo, o treinador havia falado em "risco calculado" -e parece ter acertado.