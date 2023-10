Torcedora do Rosario Central morre após ser apedrejada por rivais

Uma torcedora do Rosario Central foi assassinada, neste sábado (30), após levar uma pedrada na cabeça após o clássico da sua equipe diante do Newell's Old Boys, que terminou 1-0 a favor do Rosario Central.

Segundo testemunhas do ocorrido, ouvidas pela imprensa argentina, os projéteis teriam sido lançados por um grupo de torcedores rivais, que se encontravam na área atacando pessoas que passavam com roupas alusivas ao rival. Há até vídeos que mostram o sucedido.

"Ela estava vindo do jogo com o namorado. Eles estavam indo Ovidio Lagos porque ele mora na zona sul. Na esquina de Lagos com Montevidéu, havia homens que atiravam pedras em quem passava com roupas do Rosário Central", disse um parente da vítima ao jornal Tyc Sports.

A vítima, identificada como Ivana Bellón, morreu na rua Ovidio Lagos. A equipe médica não conseguiu reanimá-la. O Rosario Central emitiu um comunicado lamentando a morte. “O Club Atlético Rosario Central lamenta a morte da nossa torcedora Ivana Paula Garcilazo Bellón e rejeita categoricamente qualquer ato de violência.”

El Club Atlético Rosario Central lamenta el fallecimiento de nuestra hincha Ivana Paula Garcilazo Bellón y repudia categóricamente todo acto de violencia. pic.twitter.com/zGbcf9NBQO — Rosario Central (@RosarioCentral) October 1, 2023