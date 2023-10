Deyverson diz que ainda sonha com seleção e tem desejo de jogar pelo Boca

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque do Cuiabá na temporada, Deyverson ainda sonha em ter uma oportunidade na seleção brasileira. Em entrevista ao "Olé", da Argentina, o atacante disse que acredita que uma convocação seja uma questão de tempo.

"É um grande objetivo [jogar na seleção]. Se eu continuar trabalhando do jeito que estou trabalhando, fazendo as coisas e marcando muitos gols, acredito que a oportunidade vai chegar. Há momentos para todas as coisas, um dia isso vai chegar e tenho certeza que o Diniz está olhando para o jeito que estou jogando. Certamente, mais cedo ou mais tarde isso acontecerá", disse o jogador.

TORCIDA NA LIBERTADORES PODE ATRAPALHAR?

Perguntado sobre quais seriam os finalistas da atual edição da Libertadores, o atacante acredita Palmeiras e Fluminense farão a decisão no Maracanã.

Autor do gol do título do Verdão na Libertadores de 2021, Deyverson, no entanto, tem 'receio' em dizer que torce para o clube neste ano. O motivo tem relação com Fernando Diniz e a seleção.

"A verdade é que é muito difícil para mim decidir. Atualmente quero muito ir para a seleção e o Fernando Diniz é o técnico do Fluminense e do Brasil. Se ele ouvir que quero que o Palmeiras seja campeão, vai me tirar de uma convocação", disse.

SONHO DE JOGAR NO BOCA

Aos 32 anos, um chamado para a seleção brasileira não é o único sonho de Deyverson na carreira. Isso porque, ele nutre o desejo de jogar pelo Boca Juniors.

O atacante do Cuiabá se declarou ao clube argentino e disse que tem o desejo de se tornar xeneize ao lado de um ex-companheiro: Felipe Melo.

"Se um dia o telefone toca e me dizem: 'Deyverson, vem jogar no Boca', eu gostaria. Com todo o respeito que tenho pelo Cuiabá, clube com o qual tenho contrato, mas falo pelo meu sonho de jogar pelo Boca. Eu realmente quero. A verdade é que tenho muito carinho pela La Bombonera por causa do Maradona e de tudo que ele fez pelo mundo. Também para todos os jogadores que jogaram no Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme... Para mim seria uma ilusão jogar no Boca, com Felipe Melo. Os dois juntos. Imagine ser campeão da Libertadores e chegar na Bombonera com toda a torcida cantando. Espero poder jogar pelo Boca e ganhar a Libertadores", afirmou o atacante.

No ano passado, Deyverson já vestiu a camisa do Boca Juniors. Isso porque, o atacante visitou a Bombonera quando estava de férias e posou com o uniforme da equipe. "Quem sabe um dia", escreveu ele na postagem.