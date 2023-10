Vasco recebe 'comprovante de quitação' de aporte restante da 777

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco recebeu um comprovante de quitação do valor restante do aporte de R$ 120 milhões da 777 Partners. A Vasco SAF havia recebido da empresa norte-americana US$ 7,4 milhões nesta quinta-feira (5) e US$ 7 milhões nesta sexta-feira (6) mais cedo.

Já na noite desta sexta-feira (6) os norte-americanos enviaram o comprovante de transferência da verba restante, de US$ 7,5 milhões.

Esta verba, porém, só cairá na conta da Vasco SAF na próxima terça-feira (10). Segundo a 777 Partners, o motivo é o feriado bancário de onde foi feita a transação financeira.

O total destes três depósitos será de cerca de R$ 113,6 milhões, já acrescidos os juros pelo atraso.

O Vasco já havia antecipado uma parte deste aporte na última janela de transferências para reforçar o elenco no Campeonato Brasileiro.

O valor exato desta antecipação, porém, é divergente entre as partes. O Vasco fala em algo próximo de R$ 16 milhões. Já a 777 Partners alega cerca de R$ 25 milhões.

VASCO AVALIOU RETOMAR PARTE DAS AÇÕES DA 777

A 777 Partners iniciou o pagamento na data limite prevista em contrato, algo que gerou tensão durante todo o dia de nesta quinta-feira (5) no Vasco.

Os R$ 120 milhões são referentes à segunda parcela do aporte total de R$ 700 milhões. Ano passado, no ato do acordo, a empresa norte-americana pagou R$ 190 milhões

Como a 777 Partners ainda não havia pago integralmente o valor devido, a situação poderia ter desdobramentos drásticos entre as partes.

Se nesta sexta-feira (6) o restante do montante não batesse na conta do Vasco, o clube associativo cruzmaltino já avaliava acionar o dispositivo previsto em contrato para retomar 51% das ações da empresa norte-americana e, assim, totalizar 81%, uma vez que já detém 30% da SAF.

Para fazer valer esta cláusula, bastava ao Vasco efetuar o pagamento simbólico de R$ 1 mil. A partir disso, abririam-se mais 30 dias para que a 777 Partners pudesse quitar a quantia para manter seu percentual integral. Se isto não ocorresse, o time cruzmaltino recuperaria as ações.

Com o comprovante de quitação, porém, os ânimos se acalmaram em São Januário e o sentimento já é de alívio.