Ronda Rousey volta ao Brasil em busca de quebrar recorde do Guinness

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronda Rousey está de volta ao Brasil em busca de quebrar um recorde do Guinness Book em um evento da cerveja Spaten.

Ronda busca uma nova vitória em terras brasileiras, agora, para quebrar o recorde de deslizamento de caneca no Guinness World Records.

A americana vai ter como oponentes: Popó, Kyra Gracie, Marcelo Suartz e Cris Rozeira.

Ronda tem um histórico de sucesso no Brasil. Em 2007, a americana brilhou no judô, ao conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos e uma de prata no Mundial, ambas no Rio de Janeiro. Também na cidade, em 2015, ela garantiu mais um cinturão no MMA.

O evento acontece no dia 14/10, sábado, a partir das 12h, na capital paulista. A tentativa de quebra de recorde vai acontecer a partir das 15h, com verificação da equipe do Guinness.

O QUE É BIERSLIDING

É prática de deslizar uma caneca com cerveja por uma grande mesa com o objetivo de percorrer a maior distância.

O Biersliding foi inspirado nas atividades presentes em festas cervejeiras de todo o mundo.