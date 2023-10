Gabriel Jesus elogia Vinícius Júnior e espera dupla de sucesso na seleção

Gabriel Jesus não poupou elogios a Vinícius Júnior em entrevista coletiva na terça-feira, à margem da concentração da seleção brasileira. O atacante do Arsenal acredita que o jogador do Real Madrid está em grande fase e que pode ser um dos destaques da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"O Vini tem demonstrado o quão bom é e o quão importante é para o Real Madrid e para a seleção. Fico muito feliz com a evolução dele. É um menino, mas é um menino muito talentoso", disse Jesus, entre risos.

"Ele é muito feliz, muito alegre, transmite uma energia muito boa. É óbvio que isso ajuda. Ajuda um jogador como ele a estar de volta à seleção. No Real Madrid, voltou de lesão, voltou a jogar e voltou a fazer gols", completou.

Vinícius Júnior soma três gols e uma assistência em sete jogos pelo Real Madrid na temporada. Ele foi convocado para a seleção brasileira após um período de ausência, devido a uma lesão.

Jesus e Vinícius Júnior já atuaram juntos na seleção brasileira. Eles foram titulares na Copa América de 2021, onde o Brasil foi campeão.

