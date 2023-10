Flamengo de Tite deixa reformulação para depois e prioriza vaga na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A necessidade de assegurar a vaga na Libertadores do ano que vem faz o Flamengo deixar de lado qualquer discussão sobre reformulação no elenco, mesmo com a chegada do técnico Tite. O foco da diretoria e da comissão técnica é o desempenho em campo.

Para isso, entende-se que é preciso que todos os jogadores estejam mobilizados, mesmo que algum deles eventualmente deixe o Flamengo em 2024.

Mas a ideia é não tratar de reformulação ou bater martelo sobre saída de jogador no momento.

Tite terá voz relevante na montagem do elenco para o ano que vem, mas o treinador buscará recuperar a parte técnica e tática do Flamengo -foram cinco meses com Jorge Sampaoli e 39 escalações diferentes em 39 jogos.

A REAÇÃO VEM?

O Flamengo vê 12 jogos pela frente no Brasileiro, com a necessidade de dar uma resposta rápida após os tropeços que deixam o time em quinto, mas dois pontos atrás do segundo colocado.

Em relação ao título, a meta é mais complicada, porque são 11 pontos atrás do Botafogo.

Existe uma pressão interna e externa pela vaga na Libertadores, já que isso condiciona o papel do Flamengo no mercado e a projeção orçamentária para o ano que vem.

A estreia de Tite será em 19 de outubro, contra o Cruzeiro, no Mineirão. O técnico se mostra animado com a chegada ao clube e sabe que o que conseguir executar na reta final de 2023 vai se refletir em como estará o Flamengo em 2024.

O PAPEL DE TITE

O técnico teve nesta terça-feira (10) o primeiro dia de trabalho no Ninho do Urubu. Teve várias reuniões, conheceu os setores e comandou o primeiro treino.

O vice de futebol, Marcos Braz, fez questão de acompanhar o treinador ao longo do dia e está disposto a fazer uma interface direta com o treinador.

QUEM TEM CONTRATO TERMINANDO

O Flamengo tem cinco jogadores sem contrato para a próxima temporada. Todos experientes: David Luiz, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Filipe Luís. Todos eles têm passagem pela seleção brasileira e quatro foram convocados pelo próprio Tite.