Slimani reage aos conflitos em Israel e reforça apoio à Palestina

Os conflitos que têm marcado os últimos dias em Israel têm estado no centro das discussões. Nesta quarta-feira, Islam Slimani recorreu às redes sociais para expressar seu apoio à Palestina, uma causa defendida pela Argélia.

"Libertem a Palestina", escreveu o ex-Sporting em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), na postagem de uma imagem que conta com uma frase de Houari Boumedienne, ex-presidente da Argélia: "Estamos com a Palestina, esteja ela certa ou errada", pode-se ler na publicação do atacante do Coritiba.

Vale lembrar que o povo argelino lutou pela independência quando ainda era uma colônia da França, daí o apoio à Palestina, em um conflito que ocorre há várias décadas, mas que se "reavivou" com os ataques do Hamas a Israel.

