Gabigol fala com Tite pela primeira vez e deseja boas vindas ao técnico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabigol publicou nesta quinta-feira (12) uma mensagem de boas-vindas para Tite, novo treinador do Flamengo, nas redes sociais.

Gabigol aparece cumprimentando Tite, durante um treinamento no Ninho do Urubu, na imagem divulgada nas redes do Flamengo.

O atacante rubro-negro repostou a foto e escreveu para o treinador: "Seja bem-vindo ao maior do Brasil."

O encontro entre Gabriel e Tite era aguardado por causa de uma polêmica ocorrida no final de 2022. Na ocasião, o atacante não foi convocado para a Copa do Mundo do Qatar e soltou uma indireta para o treinador.

Deixando os supostos problemas de lado, o clube pretende estender o contrato do camisa 10 (válido até dezembro do ano que vem) -e conta ainda com aval do comandante ex-seleção brasileira para executar a renovação.

Tite foi anunciado como o novo treinador do Flamengo na última segunda-feira e começou a trabalhar com o elenco já no dia seguinte.

