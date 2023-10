Cruzeiro e Cuiabá empatam em jogo sem inspiração no ataque e susto

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em jogo que faltou pontaria e inspiração, Cruzeiro e Cuiabá empataram por 0 a 0 neste sábado (14), na Arena Pantanal, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo ficou marcado por um lance forte, que assustou os torcedores: William e Uendel tiveram forte contato de cabeça em disputa de bola e foram substituídos de imediato. O lateral do Cuiabá ficou com a cabeça sangrando no incidente.

Com o empate, o Cruzeiro foi para 31 pontos e ultrapassou o Corinthians, mas segue com o radar ligado - a diferença é de quatro pontos para o Vasco, atual 17º colocado. O Cuiabá, por sua vez, subiu para 33 e se manteve em 11º.

Veja como está a briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão: Vasco, em 17º, e Goiás, em 18º, estão com os mesmos 27 pontos. Bahia, primeiro time fora do Z4, tem 28. Em seguida vem o Santos, com 30, e Corinthians, com 31.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira (19) para jogo contra o Flamengo, no Mineirão. Já o Cuiabá encara o Coritiba no Couto Pereira, um dia antes.

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson (Filipe Augusto), Uendel (Rikelme); Ronald Lopes, Raniele, Denilson (Fernando Sobral); Derik (Jonathan Cafu), Deyverson e Clayson (Pablo). T.: António Oliveira

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William (Palacios), Neris, Luciano Castán, Marlon; Machado, Oliveira (Ian Luccas), Lucas Silva (Mateus Vital); Nikão, Arthur Gomes (Paulo Vitor) e Wesley (Matheus Pereira). T.: Zé Ricardo

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá - Mato Grosso

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: António Oliveira (Cuiabá); Arthur Gomes, Machado, Oliveira (Cruzeiro)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Não houve