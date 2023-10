Declarações de Mehdi Taremi sobre Israel reacendem polêmica

Declarações de Mehdi Taremi, atacante do FC Porto, sobre Israel ressurgiram nas redes sociais após o recente conflito entre Israel e Palestina. Em 2017, Taremi publicou um tweet com declarações do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, dizendo que Israel "não existirá dentro de 25 anos".

A hashtag #BanTaremi tornou-se viral, com centenas de usuários do Twitter criticando o apoio de Taremi à destruição de Israel. A polêmica obrigou o jogador a apagar o tweet.

O caso também motivou declarações oficiais do governo de Israel. Emmanuel Nahshon, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, afirmou que "para o bem de sua equipe, é melhor que Taremi se concentre no futebol e não em fazer eco de apelos horríveis e ilegítimos contra o Estado de Israel".

Na época, Taremi jogava pelo Al Gharrafa, do Catar. Em 2019/20, ingressou no Rio Ave, de Portugal, onde jogou durante uma temporada. Desde 2021/22, atua pelo FC Porto.

@FCPorto you knew already that Taremi wished @Israel vanished from the map? & he can enjoy playing in Europe with no consequences @fifacom_de https://t.co/uz74ODnbfD — Maria (@Maria7726416092) October 17, 2023

Leia Também: Tentando retomar vitórias, Brasil enfrenta Uruguai em Montevidéu