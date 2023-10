Novo fenômeno da NBA tem 19 anos, 2,24m de altura e já impressionou LeBron

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Expectativas tão gigantes quanto ele próprio. É com isso que o francês Victor Wembanyama, de 19 anos, precisa lidar em seu início de trajetória na NBA. Ele ainda não estreou oficialmente pelo San Antonio Spurs, mas em três partidas de pré-temporada mostrou que está à altura de qualquer desafio.

Os números ajudam a mostrar por que Wembanyama já é considerado uma futura superestrela da NBA. O pivô -que vem jogando de ala-pivô em seu início de trajetória com os Spurs- tem média de quase um ponto por minuto na pré-temporada, distribuiu dois tocos por jogo e vem contribuindo com vitórias.

Mais do que as estatísticas, a forma como ele alcança tais números impressiona. Um gigante de 2,24m de altura não deveria driblar com a fluidez que demonstra, ser um bom arremessador de longa distância ou movimentar-se com a agilidade de um armador. Mas 'Wemby' chegou para subverter tudo o que se pensa sobre um gigante no basquete.

Wembanyama é a escolha nº1 de Draft mais óbvia desde LeBron James em 2003. Ao longo de toda a temporada passada, a única dúvida era saber qual franquia teria a primeira escolha. Os Spurs ganharam na loteria -literalmente, pois a ordem do Draft da NBA é definida em sorteio- e adicionaram o francês ao seu elenco.

O pivô nascido em 2004 estreou profissionalmente aos 15 anos, no basquete francês. Wemby passou a temporada 2022/23 no Metropolitans 92, onde ganhou mais minutos e foi eleito melhor jogador da liga nacional. Além dos feitos em seu país natal, ele conquistou o público norte-americano ao longo da temporada passada. Em visita aos EUA para enfrentar o G-League Ignite -time com jovens promessas do basquete-, Wembanyama impressionou com 37 pontos e cinco tocos em um jogo.

Candidato a novo astro da NBA, Wembanyama já recebeu elogios do atual 'Rei'. LeBron James é um dos atletas que o francês impressionou antes mesmo de entrar na melhor liga de basquete do mundo. Ele não foi o único.

"Todo mundo tem sido considerado um unicórnio nos últimos anos, mas ele é mais tipo um alienígena. Ninguém nunca viu ninguém tão alto quanto ele jogar de maneira tão fluida e graciosa", afirmou James, em 2022.

"A evolução do jogo nos trouxe tão longe. Temos um cara de 2,24m que consegue fazer tudo em quadra. É inspirador para muita gente", disse Kevin Durant, em 2022.

"Seu talento é fora desse mundo. Mover-se do jeito que ele se move, ter o feeling para o jogo que ele tem, arremessar como ele arremessa... Ele basicamente pode fazer tudo", afirmou Giannis Antetokounmpo, em setembro de 2023.

Wembanyama optou por não disputar a Copa do Mundo de Basquete para focar na próxima temporada. Com o preparo que demonstra desde a adolescência, esperar que o francês ganhe o prêmio de 'Calouro do Ano' parece pouco. Wemby tem combinação de altura e habilidade jamais vista, e é capaz de impactar o jogo nos dois lados da quadra. O gigante já dá seus primeiros passos na NBA como uma estrela.

