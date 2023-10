"Parece que o Cristiano Ronaldo conhece todos os caminhos..."

Luís Castro, treinador do Al Nassr, concedeu, este sábado, uma extensa entrevista ao jornal espanhol Marca, na qual elogiou Cristiano Ronaldo, considerando que não precisa de exigir nada ao compatriota, porque o atacante já é exigente por natureza.

"O Cristiano Ronaldo é o maior exemplo de sucesso do mundo em termos de rigor, trabalho árduo e disciplina. Achas que ele precisa que eu lhe faça exigências? Não. Não é preciso exigir nada ao Cristiano, ele faz isso sozinho. Ele dá-nos rigor, disciplina, exigência máxima, vontade de ganhar sempre, vontade de brilhar perante o mundo. Queremos ganhar títulos. Se jogarmos dois, ganhamos dois; se jogarmos três, ganhamos três... Com ele nunca será diferente", começou por dizer, considerando que Cristiano Ronaldo está num bom momento de forma, ele que chegou aos 40 gols em 2023.

"Existem quatro dimensões do desempenho: tática, técnica, física e psicológica. A que é mais importante para mim é a psicológica. A mental. O jogador pode ser bom tecnicamente, pode ser bom fisicamente... mas se não for bom mentalmente não se vai sentir feliz, não vai detectar os espaços, não vai ver o jogo e pode não ver o mundo que existe dentro de um campo de futebol. Portanto... O Cristiano está atravessando um momento muito feliz, sente que está a atravessar um bom momento na sua carreira, sente que está a divertir-se. Vou falar um bocadinho por ele sem ter de o fazer, mas peço desculpa desde já", atirou Luís Castro, prosseguindo na sua análise.

"O Cristiano tem consciência de que está vivendo os últimos momentos da sua carreira, por isso nada melhor do que desfrutar. Nada melhor do que ser feliz... porque os últimos pensamentos nos últimos momentos de uma carreira são os que muitas vezes nos acompanham até ao fim da vida. OK, haverá sempre as Bolas de Ouro, ter sido o melhor do mundo, ser o melhor marcador da Liga dos Campeões, do Campeonato da Europa... Tudo isto estará com ele para sempre, mas nos últimos momentos permanecem de uma forma especial. É para mim um grande prazer ser treinador de um jogador que, apesar da sua idade, gosta de futebol, gosta de treinar, gosta dos seus colegas de equipa... É uma referência para os seus colegas de equipe", sustentou o treinador português.

Questionado sobre a presença de Cristiano Ronaldo no Mundial 2026, Luís Castro diz não ter dúvidas de que isso pode mesmo acontecer.

"O Cristiano é um homem de convicções, um homem de objetivos. Tudo pode acontecer. Como já disse, vejo-o muito feliz. Dedicado ao seu trabalho. Parece-me que ele conhece todos os caminhos: o caminho para o estádio, o caminho para o treino, o caminho para o campo, o caminho para o golo, o caminho para ser feliz...", finalizou.

