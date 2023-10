Champions Asiática risca Cristiano Ronaldo da melhor equipe do campeonato

O craque português, que marcou dois gols e deu uma assistência na vitória do Al Nassr sobre o Al Duhail, não foi incluído na equipe. O atacante do Al Hilal, Mitrovic, que marcou três gols na goleada sobre o Mumbai City, foi escolhido.

Ronaldo foi um dos principais destaques da rodada, com duas finalizações precisas e uma assistência para o gol de Talisca. No entanto, a equipe do Al Nassr não foi a única a marcar muitos gols na 3ª rodada da Liga dos Campeões asiática. O Al Hilal, por exemplo, goleou o Mumbai City por 6 a 0, com três gols de Mitrovic.

A ausência de Ronaldo no time da semana é uma surpresa, mas pode ser explicada pelo fato de que o Al Nassr não venceu o Al Duhail por uma margem tão grande quanto o Al Hilal. Além disso, o atacante do Al Hilal foi o único jogador a marcar três gols na rodada.

A próxima rodada da Liga dos Campeões asiática será disputada nos dias 7, 8 e 9 de novembro.

