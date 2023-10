Lionel Messi deverá ser 'coroado' pela oitava vez com a Bola de Ouro

No Théâtre du Châtelet, em Paris, o jogador argentino, de 36 anos, vai, assim, aumentar a distância que o separa de toda a concorrência, ficando com mais três troféus do que o português Cristiano Ronaldo, o segundo do ranking, com cinco.

As exibições que fez no Qatar2022, em que foi eleito o melhor jogador, depois de contribuir com sete gols e três assistências para o título da Argentina, justificam, por si só, a escolha da revista francesa France Football.

No total da temporada 2022/23, Messi somou 38 golos e 26 assistências, conquistando, além do título mundial, o campeonato francês e a Supertaça francesa, pelo Paris Saint-Germain, que, entretanto, trocou pelos norte-americanos do Inter Miami.

Tudo indica - das 'odds' a supostas fugas de informação relatadas por jornais e especialistas - que o jogador natural de Rosário vai, assim, repetir os feitos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021, e suceder a Karim Benzema.

