Torcedor de 17 anos vai a tribunal por cânticos contra Bobby Charlton

Um torcedor de 17 anos terá de responder em tribunal por supostos cânticos ofensivos contra Sir Bobby Charlton entoados no último fim de semana, durante o triunfo conquistado pelo Manchester City no jogo contra o Brighton, por 2-1.

De acordo com informações adiantadas, este sábado, pela estação televisiva britânica Sky Sports, o jovem foi acusado de ofensa à ordem pública, tendo sido, entretanto, libertado mediante a condição de não assistir a qualquer jogo de futebol ao vivo.

O torcedor em causa foi identificado pelas autoridades com recurso às imagens de videovigilância do estádio Etihad, e tem audiência agendada no Tribunal Juvenil de Magistrados de Salford para o próximo dia 13 de novembro.

A mesma publicação acrescenta que foi identificado um outro rapaz, de 14 anos, pelo mesmo motivo. No entanto, este apresentou-se voluntariamente para prestar declarações, e o caso irá decorrer à margem da Justiça do país.

