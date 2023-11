Torcedores do Boca Juniors fazem festa na praia de Copacabana; vídeo

Neste sábado, há a grande festa do futebol sul-americano. As atenções de um continente vão estar viradas para o Rio de Janeiro, onde vai ser disputada, a partir das 17 horas, a final da Taça Libertadores, entre Boca Juniors e Fluminense.

Apesar da deslocação ainda longínqua desde Buenos Aires, milhares de torcedores do Boca Juniors acompanharam a equipe até o Brasil neste que é um jogo decisivo. Foram captadas imagens impressionantes, de uma perspetiva aérea, de uma multidão de torcedores do Boca na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Veja o momento:

Aqui está a festa dos adeptos, desta vez captada pelo meio da multidão: