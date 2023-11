Lenda do United arrasa Antony: "Do outro lado estava alguém com 35 anos"

Rio Ferdinand acredita que Antony tarda em justificar o alto investimento feito pelo Manchester United no verão de 2022. Após a vitória dos red devils, fora de casa, contra o Fulham (1-0), registado na tarde de sábado, o antigo capitão da equipe de Manchester apontou o dedo à falta de rendimento do atacante brasileiro e prevê o futuro passe... pelo banco de reservas.

"Consigo sentir o cheiro da frustração. Ele [Antony] disputou 11 jogos nesta temporada: zero gols e nenhuma assistência. Para um jogador que joga no ataque isso não é suficientemente bom. Estes são os dados concretos", começou por dizer Ferdinand, na antena da TNT Sports, citado pelo Manchester Evening News, prosseguindo.

"Quando olhamos para hoje [sábado], podemos ver alguém do outro lado com 35 anos: o Willian. Se não soubéssemos as idades e as trajetórias de ambos, iríamos preferir o Willian de agora. Antony tem de melhorar de forma drástica. Quando Rashford estiver em forma vai voltar. Se Garnacho ficar no banco e Antony jogar, vai ficar a coçar a cabeça. Eu faria isso. Neste momento o Antony tem de sair da equipe e não pode reclamar", afirmou o antigo capitão do Manchester United.

