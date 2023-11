Torcedores do Fluminense pagam promessas após conquista da Libertadores

A primeira vitória do Fluminense na Taça Libertadores na sua história chegou neste sábado. O troféu foi colocado no museu do clube para felicidade de milhares de adeptos. Ainda por cima, o Fluminense jogou praticamente em casa, no Maracanã.

A conta oficial de X do estádio compartilhou imagens de um torcedor que cumpriu a promessa de circundar o reduto... de joelhos. Mesmo com ajuda dos chinelos.

Não há Glória sem sacrifícios.



Pela #GlóriaEterna do @FluminenseFC, fé, dedicação e gratidão.



Domingo de festejar, agradecer e cumprir as promessas feitas. VITÓRIA, FLUMINENSE! pic.twitter.com/cYYFQWZbQF — Maracanã (@maracana) November 5, 2023

O Fluminense ganhou ao Boca Juniors após 120 minutos de muita emoção, por 2-1, com dois vermelhos para cada lado.