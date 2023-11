Com Botafogo no Z4, veja como estaria o Brasileiro se só contasse o returno

A tabela do Brasileiro estaria com algumas diferenças consideráveis se a classificação só contabilizasse os jogos do returno. O Botafogo, por exemplo, seria o vice-lanterna, enquanto o Atlético-MG assumiria a liderança.

A SITUAÇÃO NO RETURNO

Os 27 pontos conquistados em 14 jogos colocariam o Galo na primeira posição, de acordo com a tabela levantada pelo Departamento de Matemática da UFMG com os resultados a partir da 19ª rodada.

O Bragantino viria logo atrás, com 26, seguido por Palmeiras e Grêmio, cada um com 25, e pelo Flamengo, com 24. O quinteto, no caso, manteria a sua posição no topo, brigando pelo título.

Já o Botafogo ficaria em 19ª, com apenas 12 pontos, ficando na frente somente do América-MG, com 11 - em cenário completamente diferente depois de ter levado o título simbólico do 1º turno. Goiás, com 13, e Coritiba, com 12, completariam o Z4.

Santos, Vasco e Bahia estariam na briga por uma vaga na Libertadores - e não lutando para se afastar da zona da degola. O Peixe seria o sexto, com 23; o Cruzmaltino o sétimo, com 21; e o Bahia o oitavo, com 19.

Corinthians e São Paulo ficariam em uma situação parecida. Os comandados por Mano Menezes estariam em 13º, com 17 pontos, uma posição acima da atual, enquanto o Tricolor paulista seria o 11º, com 18, duas colocações abaixo da que ocupa na tabela real.

O Fluminense, por sua vez, lidaria com o risco do rebaixamento. O Flu somou 15 pontos no returno e ocuparia a 15ª colocação, ficando somente a dois pontos de distância do Z4.

A tabela do returno:

1 - Atlético-MG: 27 pontos (8V em 14J)

2 - Bragantino: 26 pontos (8V em 13J)

3 - Palmeiras: 25 pontos (8V em 14J)

4 - Grêmio: 25 pontos (8V em 14J)

5 - Flamengo: 24 pontos (7V em 13J)

6 - Santos: 23 pontos (7V em 14J)

7 - Vasco: 21 pontos (6V em 13J)

8 - Bahia: 19 pontos (6V em 14J)

9 - Inter: 19 pontos (5V em 14J)

10 - Athletico-PR: 19 pontos (4V em 14J)

11 - São Paulo: 18 pontos (5V em 13J)

12 - Fortaleza: 17 pontos (5V em 12J)

13 - Corinthians: 17 pontos (3V em 14J)

14 - Cuiabá: 16 pontos (4V em 14J)

15 - Fluminense: 15 pontos (4V em 13J)

16 - Cruzeiro: 13 pontos (3V em 12J)

17 - Goiás: 13 pontos (2V em 14J)

18 - Coritiba: 12 pontos (4V em 14J)

19 - Botafogo: 12 pontos (3V em 13J)

20 - América-MG: 11 pontos (2V em 14J)A TABELA REAL

1 - Botafogo: 59 pontos (18V em 32J)

2 - Grêmio: 59 pontos (18V em 33J)

3 - Palmeiras: 59 pontos (17V em 33J)

4 - Bragantino: 58 pontos (16V em 32J)

5 - Flamengo: 56 pontos (16V em 32J)

6 - Atlético-MG: 54 pontos (15V em 33J)

7 - Athletico-PR: 50 pontos (13V em 33J)

8 - Fluminense: 46 pontos (13V em 32J)

9 - São Paulo: 45 pontos (12V em 32J)

10 - Cuiabá: 44 pontos (12V em 33J)

11 - Fortaleza: 43 pontos (12V em 31J)

12 - Inter: 43 pontos (11V em 33J)

13 - Santos: 41 pontos (11V em 33J)

14 - Corinthians: 41 pontos (9V em 33J)

15 - Bahia: 37 pontos (10V em 33J)

16 - Vasco: 37 pontos (10V em 32J)

17 - Cruzeiro: 37 pontos (9V em 31J)

18 - Goiás: 35 pontos (8V em 33J)

19 - Coritiba: 26 pontos (7V em 33J)

20 - América-MG: 21 pontos (4V em 33J)