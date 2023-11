Cruzeiro anuncia demissão do técnico Zé Ricardo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro anunciou neste domingo (12) a saída do técnico Zé Ricardo. Dois meses depois de sua contratação e após mais uma derrota do time mineiro no sábado (11), a diretoria do clube resolveu dispensar o treinador.

Junto com ele, deixam o clube também o auxiliar Cleber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras.

"O clube agradece a dedicação e profissionalismo e deseja sucesso na sequência das carreiras dos profissionais. Os treinamentos da semana serão conduzidos pelo treinador da equipe Sub-20, Fernando Seabra, até a definição sobre o novo técnico do Cruzeiro", diz nota dvulgada pelo time.

A última partida de Zé Ricardo no cargo foi a derrota para o Coritiba por 1 a 0, no sábado (11), no Paraná, que impediu a equipe mineira de deixar a zona de rebaixamento.

O Cruzeiro está em 17º lugar na tabela, com 37 pontos, e vai jogar mais seis jogos até o fim do Nacional –duas partidas a mais que maioria de seus adversários.

Com a saída, de Zé Ricardo, o Cruzeiro irá para o quarto treinador apenas nesta temporada. O primeiro foi o uruguaio Paulo Pezzolano, que deixou o cargo após a eliminação da equipe nas semifinais do Campeonato Mineiro.

Depois veio português Pepa, que assumiu o posto antes do início do Brasileiro. Ele foi demitido pelo clube após completar sete partidas sem vencer, ainda no início do segundo turno.

Foi quando Zé Ricardo assumiu, com a missão de garantir a permanência do Cruzeiro na Série A. Em dez jogos pelo clube, o treinador conquistou três vitórias, cinco derrotas e dois empates.