Djokovic finaliza a temporada na liderança do ranking ATP pela oitava vez

Com a vitória sobre Holger Rune neste domingo, no primeiro dia do ATP Finals, Novak Djokovic também garantiu o título de campeão da temporada. O sérvio vai terminar 2023 como número 1 do mundo, pela oitava vez, igualando o recorde de Pete Sampras.

É uma prova inquestionável da consistência de Djokovic no nível mais alto do tênis. Desde 2011, ele já ocupou o topo do ranking em oito ocasiões, mais do que qualquer outro jogador na história.

Em 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 e 2023, Djokovic foi o melhor tenista do mundo. Desta vez, ele superou o jovem Carlos Alcaraz, que era o principal candidato a destronar o sérvio.

Com a vitória sobre Rune, Djokovic também garantiu que chegará às 400 semanas como líder do ranking mundial masculino. Mais uma marc