Lucas ainda não disse sim ao São Paulo, mas já pede reforços para 2024

(UOL/FOLHAPRESS) - Nos corredores do Morumbi, todos falam a mesma língua quando o assunto é a permanência de Lucas em 2024. Mais do que evidente, o otimismo se explica por dois principais fatores: o discurso e as ações do camisa 7 nas últimas semanas.

Lucas ainda não disse sim ao São Paulo, mas já admitiu publicamente que tem "muita chance" de permanecer no clube. O discurso é o mesmo internamente e a renovação parece questão de tempo.

Mais do que falar, Lucas está empenhado em ajudar no planejamento do Tricolor para o próximo ano. Um dos fatores que o camisa 7 quer levar em conta antes de renovar é o projeto do clube para 2024: o atacante quer um time competitivo para brigar pela Libertadores.

A última ação do jogador foi indicar o volante Luiz Gustavo, ex-seleção brasileira. O jogador de 36 anos soma passagens por Bayern de Munique (ALE), Olympique de Marselha (FRA), Fenerbahçe (TUR) e estava na Arábia Saudita.

Luiz Gustavo foi um pedido pessoal de Lucas. O camisa 7 conversou com a diretoria do Tricolor e também com o volante com intuito de fazer a negociação andar.

Recentemente, Dorival chegou a dizer que Pablo Maia era um jogador insubstituível dentro do elenco do São Paulo. Luiz Gustavo chegaria para essa posição, até diante do interesse europeu no volante revelado em Cotia.

Lucas assinou contrato de apenas quatro meses com o São Paulo nesta volta ao clube. O vínculo atual vai até o fim deste ano. O Tricolor quer renovar por três temporadas.

