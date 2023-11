Diniz esboça seleção com André e quatro atacantes para enfrentar a Colômbia

TERESÓPOLIS, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz esboçou a seleção brasileira para enfrentar a Colômbia na próxima quinta-feira (16), às 21h, em Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Diniz armou a equipe com André no meio-campo e quatro atacantes de origem: Raphinha, Gabriel Martinelli, Rodrygo e Vini Jr.

Na defesa, Emerson Royal assume a lateral direita, com Alisson no gol, já que Ederson sofreu lesão no pé e foi cortado.

O time é: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André, Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e Martinelli.

Sem centroavante, o Brasil deve ter Rodrygo e Vini se alternando entre meia e "camisa 9" pelo meio, com Raphinha aberto pela direita e Martinelli na esquerda.

Fernando Diniz também testou uma variação com Pepê no lugar de Renan Lodi. Pepê foi para a ponta pela esquerda, Martinelli para o meio e André ficou como terceiro zagueiro.

Após a Colômbia, a seleção enfrentará a Argentina, terça-feira, no Maracanã.