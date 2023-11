França arrasa Gibraltar na maior goleada das Eliminatórias da Euro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção da França passeou em casa e aplicou uma goleada histórica em Gibraltar: 14 a 0, em duelo válido pela 9ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024, neste sábado (18).

A goleada ganha um lugar na história e quebra dois recordes: é a maior goleada da história das Eliminatórias da Euro, superando o 13 a 0 da Alemanha sobre San Marino, em 2006.

O placar superou também a maior goleada da seleção francesa no futebol. O recorde anterior era um 10 a 0 sobre o Azerbaijão, em 1995.

Mbappé foi o artilheiro da noite: três gols, com direito a um golaço quase do meio de campo na Allianz Riviera, em Nice.

Já classificada à Euro, a França garante a liderança isolada do Grupo B e se mantém com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Euro.

Gibraltar já não tem mais chances de classificação e segue zerada: oito derrotas em oito jogos, com 35 gols sofridos e nenhum marcado.

Como foi o jogo

O primeiro tempo terminou com 7 a 0 para a seleção da França. Na primeira etapa, nenhum jogador repetiu gols.

Gibraltar ficou com um a menos desde o 18 minutos do primeiro tempo. Após a expulsão, a tônica do jogo foi um rolo compressor francês.

Mbappé fez três e chegou a dez gols marcados nas eliminatórias, empatando com Cristiano Ronaldo e Lukaku na artilharia da competição.

Gols e destaques

Gol contra! Menos de três minutos e placar aberto. Jogada pela direita de Clauss e Coman, e o lateral Ethan Santos acabou desviando contra o próprio patrimônio.

Mais um! Segundo gol francês com quatro minutos. Griezmann chutou, Coleing espalmou, e Thuram dividiu com o zagueiro para fazer o segundo gol francês.

Quase o terceiro. Bela trama de ataque da França, Mbappé e

Thuram tabelaram na entrada da área, o camisa 20 tentou servir o astro, mas a zaga cortou.

Olha o terceiro! Mais uma jogada pela direita, Coman disparou e rolou para Zaïre-Emery, que bateu de primeira e fez o terceiro gol.

Expulso. No lance do gol, Ethan Santos chegou atrasado em Zaïre-Emery, pegou o tornozelo do francês e acabou expulso.

Pênalti! Casciaro cortou a bola com a mão, o VAR revisou, e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, Mbappé fez o quarto gol francês.

Cinco! Clauss recebeu na entrada da área e finalizou forte, sem chances para o goleiro de Gibraltar. Quinto gol francês.

Seis! O sexto gol saiu aos 35 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento da esquerda, a defesa cortou, e Coman bateu de canhota para ampliar a goleada.

Sete! Fofana dominou na entrada da área e arriscou o chute. O goleiro de Gibraltar até tocou na bola, mas ela entrou no canto.

Quase! Thuram fez boa jogada, invadiu a área e finalizou para o gol. Sergeant salvou em cima da linha.

Oito! Rabiot aproveitou escanteio e bate-rebate na área para fazer o oitavo gol da França na partida.

Nove! Coman fez o segundo dele, nono gol francês no jogo. Após tabelinha com Mbappé, o atacante bateu, a bola desviou e entrou.

Dez! Démbélé fez jogada pela ponta direita, costurou de um lado pro outro e bateu de direita para fazer o décimo gol francês.

Onze! Mbappé recebeu na área e finalizou com força para vencer o goleiro adversário. Segundo dele e gol de recorde francês.

Doze e golaço! Mais um de Mbappé. O camisa 10 viu o goleiro fora do gol e bateu de longe para surpreender e fazer um golaço.

Treze! Gol de Giroud! O atacante no Milan recebeu na área e finalizou de pé esquerdo para deixar sua marca.

Quatorze! Após bola rebatida na área, Giroud finalizou de voleio para marcar o 14º gol da partida aos 46 do segundo tempo.