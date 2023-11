Vini Jr diz que luta contra o racismo é para que jovens sofram menos

SÃO PAULO, SP, E BARRANQUILLA, COLÔMBIA (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vinicius Junior falou sobre a importância do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta segunda-feira (20), e explicou por que luta contra o racismo.

Vini disse que segue defendendo a bandeira antirracista para que as novas gerações possam sofrer cada vez menos. O astro da seleção brasileira e do Real Madrid acrescentou ainda que seu objetivo é que os jovens saibam se comportar diante do preconceito sofrido.

O jogador também enfatizou a data e agradeceu pelo apoio recebido no Brasil. Ele deu a declaração na zona mista após a derrota do Brasil para a Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Vini falou sobre o Dia da Consciência Negra ao ser questionado pelo UOL após a partida da seleção brasileira contra a Colômbia, na semana passada.

"Quero seguir por todos aqueles que estão por vir para que cada vez eles possam sofrer menos e saber mais se comportar com todo o racismo que a gente sofre", disse o jogador. "Data importante para nós para seguirmos juntos fazendo o que o Brasil vem fazendo comigo, me dando o maior apoio em todas as coisas que acontecem comigo."

LUTA CONTRA O RACISMO

O brasileiro se tornou uma das principais figuras internacionais no combate ao racismo. Ele, que já foi alvo de discriminação racial no Brasil quando atuava pelo Flamengo, viu os casos explodirem após sua ascensão no Real Madrid.

Vini sofreu racismo em vários jogos na Espanha, e sua dor comoveu o planeta. Apesar de o jogador lidar com episódios de preconceito por sua cor há anos, a repercussão ultrapassou fronteiras e o universo do futebol após o episódio durante o jogo Valencia x Real Madrid, em maio deste ano.

O atacante recebeu apoio ao redor do mundo e seguiu se posicionando. Recentemente, ele foi premiado com o Prêmio Sócrates na Bola de Ouro pela atuação do Instituto Vini Jr e citou sua luta contra o racismo e o impacto para os jovens no discurso que fez na cerimônia.

"Chato sempre ter que falar sobre racismo, mas estou preparado para isso, para sempre poder falar quando for necessários para todos seguirem fortes porque vou lutar por eles. Espero que todos os jogadores possam nos ajudar. É muito triste sempre ter que falar sobre racismo, gosto de falar de futebol, de grandes jogadores que estão aqui. É muito triste e quero pedir força de vocês para a gente seguir na luta e que as crianças que vão vir, possam sofrer cada vez menos", afirmou o jogador ao receber o Prêmio Sócrates na Bola de Ouro 2023

Ele também incentiva o ensino antirracista por meio de seu Instituto. A entidade tem um programa que atende centenas de crianças em escolas públicas do Rio de Janeiro.

No ano passado, o jogador de 23 anos compartilhou uma mensagem no Dia da Consciência Negra. "Preto, brasileiro e sonhador", escreveu Vini nas redes sociais.