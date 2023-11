Pulgar, Arrascaeta e Varela chegam ao Rio para reforçar o Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo terá reforços importantes no último treino antes de enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quinta (23). Os uruguaios Arrascaeta e Varela e o chileno Erick Pulgar já voltaram ao Rio de Janeiro.

Arrascaeta e Varela estavam em Montevidéu com a seleção uruguaia. A dupla chegou ao Rio ainda durante a madrugada.

Pulgar desembarcou no início da manhã desta quarta (22). O Chile jogou em Quito, no Equador. Por isso, o volante teve o voo mais longo entre os convocados.

O Flamengo organizou a logística para ter o trio o quanto antes. Eles devem ser relacionados para o jogo desta quinta, no Maracanã.

Tite ainda faz o último treino no Ninho do Urubu durante a tarde. Ele vai ver as condições de cada um para definir o time titular. Gabigol é o único desfalque, suspenso.

Pulgar foi quem mais jogou, ficando 90 minutos em campo no primeiro jogo do Chile e 70 no segundo. Arrascaeta entrou somente aos 27 minutos da segunda etapa na vitória do Uruguai por 3 a 0 sobre a Bolívia na terça (21). Varela não foi utilizado.

O Flamengo entra em campo às 21h30 (de Brasília), em jogo adiado da 30ª rodada do Brasileirão.