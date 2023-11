Morre Rubens Minelli, treinador histórico do futebol brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu em São Paulo, aos 94 anos, Rubens Minelli, treinador histórico do futebol brasileiro. A morte, cuja causa não foi divulgada, foi lamentada por diversos clubes dirigidos pelo comandante, que teve passagens marcantes especialmente por Internacional, São Paulo e Palmeiras.

Após uma carreira relativamente discreta como jogador, construída sobretudo em times do interior paulista, o paulistano estabeleceu a partir da década de 1960 uma trajetória robusta à beira do gramado.

Minelli se tornou o primeiro técnico a conquistar o Campeonato Brasileiro em três edições consecutivas. Campeão à frente do Internacional em 1975 e 1976, ele repetiu o triunfo em 1977, dirigindo o São Paulo.

Antes, em 1969, havia levado o Palmeiras ao título do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que viria a ser considerado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), já no século 21, também um Campeonato Brasileiro.

Esses triunfos -e outras tantas glórias estaduais- foram obtidos com um jogo considerado moderno, sobretudo a partir da década de 1970. Elogiado por seus conceitos táticos, apostava na ocupação de espaços e é visto como importante no desabrochar do craque Falcão no Inter.

Todo o sucesso nos clubes, no entanto, jamais rendeu a Minelli uma oportunidade na seleção brasileira. Ele acreditava que a chance apareceria em algum momento, especialmente entre os anos 1970 e os anos 1980, algo que não se materializou.

"Ganhei uma porção de enquetes. Eu estava em evidência para ser escolhido como treinador da seleção, às vezes com muito favoritismo até, mas não fui lembrado", disse, em 2017, em entrevista ao SporTV, sem entender o motivo. "É uma pergunta que não posso responder."