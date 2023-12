G4 do Brasileiro vale bolada a mais e traz respiro no calendário em 2024

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não é só a briga pelo título que movimenta a parte de cima da tabela na última rodada do Campeonato Brasileiro. Terminar no G4 significa ter uma trégua de um mês na agenda do ano que vem com a vaga direta à fase de grupos da Libertadores e também R$ 2,5 milhões a mais pela posição final na tabela.

VANTAGEM EM CAMPO E NO BOLSO

Os quatro primeiros colocados do Brasileiro só entrarão em campo pela Libertadores na primeira semana de abril. Diante de um calendário agitado como o do futebol brasileiro, jogar menos partidas pode fazer a diferença no decorrer da temporada.

Já o quinto e o sexto disputarão a segunda fase preliminar da Libertadores no final de fevereiro. Se avançarem, ainda terão mais dois compromissos em março valendo a classificação para a fase de grupos.

Além disso, terminar em uma colocação mais alta significa um bônus financeiro maior. O campeão, além da taça, embolsará R$ 47,56 milhões.

Cada posição representa cerca de R$ 2,5 milhões a mais aos cofres dos clubes. O vice-campeão ganhará R$ 45,1 milhões; o terceiro, 42,6 milhões; o quarto e último do grupo, R$ 40,1 milhões. O quinto e o sexto recebem R$ 37,6 milhões e R$ 35,1 milhões, respectivamente.

São quatro times na briga por três vagas do G4. O Palmeiras, líder isolado e favorito ao título com 69 pontos, já confirmou matematicamente que ocupará uma das quatro primeiras posições.

Atlético-MG, Flamengo, Grêmio e Botafogo ainda estão no páreo. Galo e Rubro-Negro estão na cola do líder, com 66, seguidos de perto pelo Tricolor gaúcho, com 65 e pelo Alvinegro carioca (64).

OS DUELOS DA 38ª RODADA

Fluminense x Grêmio

São Paulo x Flamengo

Cruzeiro x Palmeiras

Inter x Botafogo

Bahia x Atlético-MG

BENEFÍCIOS DO G4

1º colocado: titulo, vaga direta na Libertadores e R$ 47,56 milhões

2º colocado: vaga direta na Libertadores e R$ 45,1 milhões

3º colocado: vaga direta na Libertadores e R$ 42,6 milhões

4º colocado: vaga direta na Libertadores e R$ 40,1 milhões