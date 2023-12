Vuaden aposenta o apito e assume comissão de arbitragem na Federação Gaúcha

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Leandro Pedro Vuaden se aposentou da função de árbitro de futebol e vai assumir cargo na Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Vuaden foi anunciado como novo presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol - CEAF/RS. Ele assume o cargo no lugar de Luiz Fernando Moreira, que se aposentou.

A partir de hoje, vou desempenhar uma função fora do gramado, mas com a mesma essência, dedicação e profissionalismo. Estaremos à frente de um dos melhores quadros do Brasil Vuaden

"As competições gaúchas são muito fortes e isso exige muito da arbitragem. Vamos trabalhar muito para atender às demandas e para buscar a excelência", completou.

Vuaden apitou por 26 anos. A estreia aconteceu na temporada de 1997, e comandou a primeira final de Gauchão em 2004, na decisão entre Ulbra x Internacional.

Ele foi eleito o melhor árbitro do Brasileiro nos anos de 2011 e 2020. O último jogo em competições nacionais foi Santos x Fortaleza, pela 38ª rodada do Brasileiro deste ano.

Leia Também: Perto de deixar o Santos, presidente Andres Rueda pede perdão à torcida por rebaixamento