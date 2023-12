Tchê Tchê cita São Paulo e exalta Palmeiras ao lamentar tropeço do Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O volante Tchê Tchê citou a queda de desempenho do São Paulo no Brasileiro de 2020 ao ser questionado sobre como superar a derrocada do Botafogo na última edição. Ele também destacou que o Palmeiras tem méritos por ter conquistado o título neste ano.

COMO SUPERAR?

"Acontece, em 2020, no São Paulo, aconteceu a mesma coisa. No ano seguinte, consegui ganhar tudo. É assim tanto no futebol quanto na vida, no esporte se perde muito mais do que se ganha. Claro que ficam lembradas as vitórias, os títulos, mas o futebol é assim".

NOVA OPORTUNIDADE

"Ficamos chateados por não termos vencido, mas a vida tem que seguir. A gente tem oportunidade grande no ano que vem de continuar fazendo história, continuar fazendo o torcedor voltar a sonhar, que é algo que a gente fez durante boa parte do Brasileiro".

MÉRITOS DO OUTRO TIME

"A equipe que venceu [Palmeiras] tem seus méritos também. Equipe forte, vem sendo treinada arduamente, vem ganhando títulos. Muito fácil falar que o Botafogo perdeu, e não que a equipe que venceu é gigante".

