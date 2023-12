Pai conta que Endrick esteve perto do Chelsea antes de fechar com Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Douglas Ramos, pai de Endrick, contou -em entrevista ao jornal britânico The Guardian- que o filho e atacante do Palmeiras esteve próximo de um acerto com o Chelsea antes de fechar com o Real Madrid.

Douglas contou que o Chelsea desistiu do negócio para não inflacionar o mercado. Pouco depois, aparecei a proposta com o Real Madrid.

Endrick chegou a ir à Londres, assistir a um jogo e conhecer Jorginho, César Azpilicueta e Thiago Silva. O atacante e sua família ainda conheceram as instalações do clube inglês.

Segundo Douglas, o Chelsea ainda mostrou a casa onde a família viveria e a escola que Endrick frequentaria.

O QUE DISSE O PAI DE ENDRICK

Ida para Londres: "Recebemos um convite do Chelsea e fomos para conhecer o clube e o país. Vimos o jogo entre Chelsea e Arsenal e tivemos a oportunidade de conhecer o técnico, as instalações, o Jorginho, o César Azpilicueta e o Thiago Silva. Nos explicaram tudo. Nos mostraram a pessoa que nos ajudaria a nos instalar. Ela nos mostrou a casa onde moraríamos, a escola que Endrick frequentaria, a igreja que iríamos. Tudo estava em ordem para nós e para o Chelsea".

Tudo encaminhado com o Chelsea: "Tudo mudou no último momento: não posso dizer 100%, porque ainda não tínhamos assinado [contrato], mas o acordo estava fechado. Já tinha pensado que moraria em Londres com todo esse clima frio".

Desistência: "Logo depois, à noite, o representante do meu filho [Endrick] me ligou e disse que o dono do Chelsea recuou porque o preço que teriam que pagar pelo Endrick inflacionaria o mercado. Eram 60 milhões de euros por um menino de 16 anos que chegaria ao país quase dois anos depois. Logo depois chegou o Real Madrid".