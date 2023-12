NBA suspende Draymond Green após murro a adversário durante jogo

A NBA anunciou nesta quinta-feira, 14 de dezembro, a suspensão indefinida do ala-pivô Draymond Green, do Golden State Warriors. A decisão foi tomada após Green acertar um soco no rosto do bósnio Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns, durante um lance sem bola no jogo da madrugada desta quarta-feira, que terminou com vitória dos Suns por 119 a 116.

Draymond Green, do Golden State Warriors

"Esta decisão leva em consideração o repetido histórico de atos antidesportivos de Green", disse a NBA em um comunicado. "O jogador já foi suspenso por cinco jogos em novembro após uma 'gravata' aplicada a Rudy Gobert, do Utah Jazz."

A suspensão de Green começará imediatamente. Ele será obrigado a cumprir certas condições da NBA e da equipe antes de poder voltar a jogar.

Green é um dos principais jogadores do Warriors e um dos melhores defensores da NBA. Ele é conhecido por seu estilo de jogo físico e agressivo, mas também por suas ações antidesportivas.

A suspensão de Green é um golpe para o Warriors, que está lutando para se classificar para os playoffs da NBA. A equipe está atualmente na sétima colocação na Conferência Oeste, com uma campanha de 22 vitórias e 22 derrotas.

Pode rever o lance aqui.

https://www.nba.com/news/draymond-green-suspended-indefinitely

