Abel chega a Portugal e reforça contrato com Palmeiras: 'coisa certa'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira desembarcou, na tarde desta quarta-feira (14), em Portugal, para suas férias com a família e foi recepcionado pela imprensa portuguesa. Ele afirmou que tem contrato com o Palmeiras e gosta de fazer parte do clube. O treinador disse que está em retiro e vai aproveitar para descansar.

Única coisa certa: "A única coisa certa é isso, tenho contrato e gosto de estar no Palmeiras. Agora, nós sabemos que a única certeza no futebol, a única constante no futebol, e não é só no futebol, é na vida, é a incerteza. Mas a verdade é essa: tenho contrato com o Palmeiras, gosto de estar no Palmeiras, mas agora o mais importante é vir para casa descansar".

Retiro: "Eu vou fazer como fazem os padres. Os padres às vezes fazem retiros. Eu preciso de me retirar, de ficar no silêncio. Ouvir a minha consciência, ouvir a minha família. Isso é o mais importante para mim agora. Felizmente, eu acho que sou um rapaz abençoado. E agora é isso, descansar e esquecer o futebol"

O QUE MAIS ABEL DISSE:

Filosofia de vida: "A minha forma de trabalhar, ao contrário do que alguns pensam, é humanizar o futebol. É mais do que uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida, uma forma de estar no futebol. Onde todos somos um, onde eu corro por você e você corre por mim, onde todos são responsáveis por tudo. E acho que a vitória é disso, é a vitória da resiliência, é a vitória daqueles que nunca desistem, que lutam, sabendo que não vamos ganhar todas, mas vamos tentar ganhar as que conseguirmos".

Palmeiras é um grupo forte: "Formamos um grupo muito forte e isto tudo é fruto do trabalho de muita gente. É um clube muito bem organizado, um clube com muitos recursos humanos qualificados. Me surpreendeu quando eu cheguei ao Brasil, e alguns de vocês já puderam estar lá e ver as instalações. Todos os recursos que temos disponíveis e de fato é um clube espetacular".

A história vai dizer: "Não [tenho noção do impacto do meu trabalho], porque a minha vida é um triângulo: o Centro de Treinamento, o Allianz Parque e a escola das minhas filhas. A minha vida é esse triângulo aqui, não saio daqui e portanto sempre quando eu vou a qualquer lado as pessoas me perguntam isso, se eu tenho noção. Eu acho que é algo que a história vai dizer, não agora.

Fazer as pessoas felizes: "O que eu gosto mais de ver agora é os palmeirenses felizes, as pessoas felizes, não só os palmeirenses, muito sinceramente o que eu gosto, os brasileiros gostam muito de tirar foto, torcedores de outros clubes dizerem que não são do Palmeiras, mas que admiram o nosso trabalho, a nossa forma de ser e de estar. É claro que com todos os defeitos e imperfeições que eu tenho, como todas as pessoas, mas acho que eles me vêm dessa forma, de ser e de estar no futebol".