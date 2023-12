Ex-técnico do Flamengo pode voltar ao Brasil para assumir o Athletico-PR

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR negocia a contratação do técnico Domènec Torrent, que passou pelo Flamengo em 2020.

O time paranaense entrevistou uma série de treinadores nos últimos dias e Dome tomou a dianteira para assumir o time.

O treinador está sem clube desde que deixou o Galatasaray, em junho de 2022. Sua passagem pelo clube turco durou menos de seis meses.

A expectativa da direção do Athletico-PR é confirmar o treinador para a próxima temporada o mais breve possível. Outro candidato a comandar o time é Juan Manuel Lillo, que foi auxiliar técnico de Pep Guardiola e passou por clubes como Dorados (México), Millonarios (Colômbia) e Vissel Kobe (Japão).

A informação foi divulgada inicialmente pelo 'ge'.

PASSAGEM PELO FLAMENGO

Torrent ficou aproximadamente três meses no comando do Fla e acabou demitido. Foram 26 jogos no comando da equipe, com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Em sua saída o Flamengo era terceiro colocado no Brasileirão, estava classificado às quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Libertadores.