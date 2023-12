Novo Mundial de Clubes Fifa contará com participantes das seis confederações

(FOLHAPRESS) - Em reunião antes das semifinais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2023, realizada em Jidá, na Arábia Saudita, o conselho da federação internacional decidiu que a primeira edição do novo Mundial de Clubes será disputado por 32 equipes em 2025, nos Estados Unidos.

A competição contará com participantes de cada uma das seis confederações, e sua estreia será realizada de 15 de junho a 13 de julho. As informações foram divulgadas neste domingo (17).

A data foi escolhida para garantir que a realização do torneio esteja alinhada com o calendário de jogos internacionais, considerando um intervalo mínimo de três dias de descanso entre os jogos para o bem-estar dos jogadores, segundo a Fifa.

O Mundial seguirá o mesmo formato da Copa do Mundo Fifa 2022 e da Copa do Mundo Feminina Fifa 2023, com a exceção de que não haverá a disputa pelo terceiro lugar.

O torneio terá uma fase de grupos composta por oito grupos de quatro equipes, jogando em um único jogo round-robin; as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final; uma fase eliminatória direta em uma única partida, das oitavas de final até a final; sem disputa pelo terceiro lugar.

A metodologia de classificação padrão de clubes terá como base os seguintes parâmetros: 3 pontos por uma vitória; 1 ponto por empate; 3 pontos por avançar a cada fase da competição.

No caso dos clubes europeus, os princípios metodológicos pré-existentes serão aplicado excepcionalmente para determinar a classificação dos clubes europeus para o Mundial de 2025.

A decisão foi tomada uma vez que já foram concluídas três temporadas completas e uma fase de grupos completa da quarta temporada da Liga dos Campeões, que a Uefa dispõe de um sistema de coeficientes de clubes.

A metodologia aprovada para o ranking das equipas europeias compreende 2 pontos por uma vitória; 1 ponto por empate; 4 pontos for classificação à fase de grupos; 5 pontos for classificação às oitavas de final; 1 ponto por classificação a cada fase seguinte da competição.