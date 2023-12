Marcelinho Carioca foi sequestrado, confirma polícia de São Paulo

Nesta segunda-feira (18), a Polícia Civil de São Paulo confirmou que Marcelinho Carioca, 51 anos, foi sequestrado. O ex-jogador de futebol foi ao show de Thiaguinho na Neo Química Arena, o Itaquerão, na zona leste da cidade, e desapereceu após o espetáculo.

De acordo com informações do 'Metrópoles', o carro de Marcelinho foi encontrado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. A polícia prendeu dois suspeitos perto do local onde o carro do atleta foi localizado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que o veículo foi encontrado abandonado nesta segunda-feira, em Itaquaquecetuba. “Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes”, diz a nota.

A SSP informou, ainda, que o Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos.

