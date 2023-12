Final feliz com De la Cruz resolve frustração antiga do Flamengo no mercado

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está perto de anunciar a contratação de Nicolás De La Cruz, sonho antigo do clube. Reforçar o setor de criação vinha sendo uma das grandes dificuldades da diretoria nas últimas janelas de transferências, mas a chegada do uruguaio resolve as frustrações.

VÁRIAS TENTATIVAS

O Fla mirava um atleta para o meio-campo há algum tempo. Ao longo das últimas janelas os dirigentes fizeram propostas a jogadores, mas nada se concretizou.

O clube esteve perto de Oscar e Claudinho, mas os negócios desandaram. Os dois aceitaram jogar pelo Rubro-negro, mas as equipes a qual pertencem acabaram com as esperanças.

Na última janela, o Flamengo também tentou De La Cruz, mas a pedida do River foi irredutível. Por isso, a diretoria se organizou para pagar a multa e levar o atleta sem maiores problemas.

O novo alvo é Gustavo Scarpa. O jogador é visto como versátil por Tite, mas seria mais um a disputar uma vaga no setor ofensivo da equipe carioca.

O Flamengo ainda tem Everton Ribeiro para o setor. Tite vê o jogador na disputa com Arrascaeta e agora De La Cruz, mas ainda não há definição sobre a renovação contratual.

De La Cruz será reforço do Flamengo. O clube vai pagar a multa rescisória ao River Plate para ter o jogador a partir de 2024.

O Flamengo entendia que precisa pelo menos de um reserva para Arrascaeta. Os dois podem atuar juntos, mas o camisa 14 sofreu com problemas físicos nos últimos anos e não esteve 100% em momentos importantes da temporada.