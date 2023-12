Por que final do Mundial de Clubes será na sexta-feira?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Manchester City se enfrentam na final do Mundial de Clubes na tarde desta sexta-feira (22), dia da semana em que o brasileiro não está tão acostumado a ver futebol.

POR QUE A FINAL É NA SEXTA?

A Arábia Saudita, sede do evento, considera sextas e sábados como dias de um final de semana, diferente do que acontece majoritariamente nos países do ocidente. Domingo, portanto, é o primeiro dia útil para os sauditas.

O calendário é organizado desta maneira desde junho de 2013. Antes disto, quintas e sextas eram os dias considerados não-úteis no país.

A sexta-feira é considerada como parte do fim de semana por ser o dia mais sagrado para os muçulmanos. A religião islâmica é, disparadamente, a mais propagada pela população de quase 36 milhões de pessoas na Arábia Saudita.

O calendário é o mesmo em outros países da região, como o Qatar — na última Copa do Mundo, no entanto, a decisão ficou para o "tradicional" domingo.

A final entre Fluminense e Manchester City começa às 15h (de Brasília) no King Abdullah. Antes disto, às 11h30, Al Ahly e Urawa Reds brigam pelo 3° lugar.