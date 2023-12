Calendário brasileiro se ajusta em 2023, mas terá maratona em 2024

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O calendário do futebol brasileiro foi apertado em 2023, mas promete ser ainda pior para os clubes em 2024. Com Copa América pelo caminho, as equipes podem ter desfalques em até nove rodadas no Brasileirão.

A atual temporada teve dois Mundiais de Clubes em um ano. O Flamengo foi o representante da América do Sul em fevereiro, no Marrocos, e o Fluminense em dezembro, na Arábia Saudita.

A CBF paralisou o campeonato durante a Data Fifa. A entidade comemorou essa mudança, mesmo que os jogos tenham acontecido algumas vezes em dias subsequentes.

Foi a última temporada que precisou de adaptação por conta da pandemia. Agora, o calendário volta ao formato anterior à covid-19.

A CBF vai repetir algumas medidas de 2023, como a paralisação nas datas Fifa (a maioria) e as finais da Copa do Brasil em dois domingos.

O Brasileirão seguirá normalmente durante a Copa América, disputada de 20 de junho a 14 de julho. Quem for convocado perderá nove rodadas do torneio. A competição de seleções será nos Estados Unidos.

O Campeonato Brasileiro terá um jogo de abertura. A competição começa no dia 14 de abril e termina no dia 8 de dezembro, um domingo.

Os campeonatos estaduais continuam a ter 16 datas, entre a segunda quinzena de janeiro e o dia 7 de abril. Os quatro principais do país estão marcados para terminar nesta data a princípio. Paulistão começa dia 21/01 e o Gauchão em 20/01. O Carioca tem início em 17/01. O Mineiro é o último, em 24/01.

A Supercopa do Brasil será disputada em jogo único no dia 3 de fevereiro. Palmeiras e São Paulo ainda não definiram um estádio e tentam jogar fora da capital paulista para terem as duas torcidas.

As datas

Campeonatos estaduais: 21 de janeiro a 7 de abril

Copa do Brasil: 21 de fevereiro a 10 de novembro

Supercopa do Brasil: 3 de fevereiro

Campeonato Brasileiro - Série A: 14 de abril a 8 de dezembro

Série B: 20 de abril a 26 de novembro

Série C: 21 de abril a 20 de outubro

Série D: 21 de abril a 29 de setembro

Copa do Nordeste: 04 de fevereiro a 9 de junho

Copa Verde: 21 de fevereiro a 8 de maio

Copa América: 20 de junho a 14 de julho

Libertadores: 07 de fevereiro a 30 de novembro

Sul-Americana: 06 de março a 23 de novembro

Olimpíada: 26 de julho a 11 de agosto

Datas Fifa: 18 a 26 de março (amistosos), 3 a 11 de junho (amistosos), 14 de junho a 14 de julho (Copa América e Euro), 2 a 10 de setembro (Eliminatórias), 7 a 15 de outubro (Eliminatórias) e 11 a 19 de dezembro (Eliminatórias)