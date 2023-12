Surf australiano chora a morte de jovem promessa atacada por tubarão

Khai Cowley, jovem surfista de 15 anos, morreu na tarde de quinta-feira, depois de ter sido atacado por um tubarão em Ethel Beach, na Austrália. A informação foi confirmada pela polícia australiana esta sexta-feira, já depois de ter sido tornada pública a informação de que um adolescente tinha morrido nesta ataque.

Em comunicado, as autoridades explicam que o ataque aconteceu perto de Ethel Beach, na Península de Yorke, numa área remota no Parque Nacional de Innes. "Infelizmente, o corpo de um adolescente foi recuperado da água", acrescentou a polícia local, explicando ainda que a vítima era natural dos arredores a sul de Adelaide.

De acordo com o jornal The Advertiser, de Adelaide, o pai do jovem estava no local e assistiu ao momento trágico. Um outro surfista presente no local tentou socorrer o adolescente que tinha sido mordido numa perna. Apesar das tentativas para salvar o jovem, a morte acabou por ser confirmada pouco depois de este ter sido retirado da água.

"O tubarão arrancou-lhe a perna e então outro rapaz local saiu correndo, saltou para a prancha e remou para ajudá-lo. O tubarão estava circulando sobre eles enquanto o rapaz tirava o menino da água. Havia muito sangue. Ele trouxe-o para a costa, mas acho que já era tarde demais", frisou uma testemunha ao jornal.

Os serviços de emergência médica tentaram desesperadamente salvar o adolescente, mas os seus ferimentos revelaram-se fatais. Ao que tudo indica, teria sido um tubarão branco que realizou o ataque ao jovem Khai Cowley.

Nas redes sociais, rapidamente surgiram muitas homenagens ao adolescente, que era visto como uma promessa do surf australiano. "Um menino com muito potencial. Ele ocupará um lugar no coração de todos", escreveu um amigo da família nas redes sociais.

Por outro lado, os grupos de surf 'Surfing South Australia' e 'Seaview Road Boardriders' compartilharam nas redes sociais imagens do jovem e textos de homenagem, nos quais é dada a informação de que foi criada uma página na plataforma GoFundMe "para apoiar a sua família durante este período".

"O Khai estava muito envolvido na nossa comunidade de surf, com a sua paixão pelo surf proveniente de uma família com profundas raízes no surf na África do Sul. Ele era um rapaz feliz, gentil e respeitador, muito amado pelos seus colegas de surf e fará muita falta na nossa comunidade e na água", pode ler-se na mensagem do Surfing South Australia.

"Escrevemos este texto com incredulidade e devastação pela perda do nosso pequeno Khai. Enviamos o nosso amor à Kate, ao Tim e ao irmão mais novo Jett. O Khai era a terceira geração de Roader com seu avô Pete Barley liderando o caminho, e seu tio Adam guiando-o ao longo dos anos. Todos os três ganharam prêmios no Southern Surf Festival num momento especial para a sua família e para os Roaders", escreveu, por seu turno, a página Seaview Road Boardriders.

"O Khai era uma das nossas melhores promessas e deveria representar o clube na Boardriders Battle em março. Vamos surfar isto por ti, Khai, com todo o nosso coração e alma. Tu viverás nos nossos corações e memórias, uma vez Roader, sempre Roader. Representa a caveira e os ossos cruzados lá em cima. Vamos todos sentir muito a tua falta e vamos continuar surfando por ti", termina a mensagem.

Leia Também: Corinthians tem quatro reforços e quer anunciar outros na posse de Augusto